Radtour in Dormagen Mit dem Fahrrad den römischen Spuren über den Rhein folgen

Der Hinweg ist rund zehn Kilometer lang. In Bürgel folgt um 16 Uhr eine zweite Führung, die etwa eineinhalb Stunden dauert. Gegen 18.30 Uhr wird die Fahrradtour beendet sein. Die Teilnahme ist kostenlos, lediglich der Preis für die Fähre muss bezahlt werden. Anmeldungen für die Gäste aus Dormagen nimmt die Tourist-Info in Zons per E-Mail an tourismus@swd-dormagen.de entgegen. Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnehmerzahl auf 25 beschränkt. Im Gegenzug werden sich Gäste aus Monheim an diesem Tag mit dem Fahrrad auf den Weg zum Kastell Durnomagus machen.