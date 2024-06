Raderlebnistag Niederrhein Zwei Routen führen durch Dormagen

Nach der erfolgreichen Stadtradel-Aktion folgt für Radler am Sonntag, 7. Juli, das nächste Fahrrad-Highlight. An diesem Tag findet der Raderlebnistag Niederrhein statt. Bei der größten eintägigen Fahrradveranstaltung Deutschlands werden mehr als 100 attraktive Rundrouten durch die schönsten Gebiete des Niederrheins ausgewiesen. Dormagen ist mit zwei attraktiven Touren in die Nachbarstädte Rommerskirchen, Grevenbroich und Neuss beteiligt. Startpunkt ist ab 10 Uhr am Klosterhof Knechtsteden.