„Rad am Ring“ : RSC Nievenheim holt Medaillen bei Wettbewerb

Die Radfahrer traten bei „Rad am Ring“ auch in Teams ein und konnten mit guten Plätzen abschließen. Foto: RSC Nievenheim

Nievenheim Mit vierzehn Aktiven beteiligte sich der Radsportclub Nievenheim (RSC) am diesjährigen Großereignis „Rad am Ring“ und das mit Erfolg.

Drei Vierer-Teams und zwei Einzelfahrer nahmen das Abenteuer des 24-Stunden-Rennens bei bestem Sommerwetter in Angriff, bei dem in jeder Runde ein Teilstück der Grand-Prix-Strecke wie auch die berüchtigte Nordschleife des Nürburgrings, besser bekannt als die grüne Hölle des Nordens, mit Steigungen bis zu 16 Prozent absolviert werden mussten. Während die Teams ihre Kräfte durch regelmäßige Übergabe des „Staffelstabs“ einteilen konnten, mussten die Einzelfahrer Bernd Mollenhauer und Marcel Prömpler von vornherein strategisch planen, um ihre Körper nicht zu überfordern.

So erreichte Mollenhauer mit 14 Runden und insgesamt 365 km mit Platz 30 in seiner Altersklasse eine von ihm „vorab nicht für möglich gehaltene Leistungssteigerung“ gegenüber seiner letzten Teilnahme. Prömpler schaffte sogar noch mehr und hatte im Ziel 22 Runden bzw. 571 km absolviert, womit er den 4. Platz in seiner Altersklasse erzielte und den 16. Platz vom gesamten Starterfeld der 24 Stundenkategorie.

Erfolgreich waren auch das rsc-Team 1 (Christian Piel, Patrick Gaul, Karsten Schill und Christoph Klein) mit Platz 13 nach 29 Runden und 757 km in der hart umkämpften Masters-1-Klasse sowie Team 2 (Martin Ritterbach, Holger Schill, Jörg Wirth und Jakob Leist ), das in der Klasse Masters 2 in 26 Runden 679 km absolvierte und damit in der Endabrechnung Rang 16 holte.