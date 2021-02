Kostenpflichtiger Inhalt: „Rabaue“-Musiker aus Dormagen am Tiefpunkt : Rabaue-Schlagzeuger kämpft mit Krise

Albert Detmer ist seit zwanzig Jahren der Schlagzeuger der Karnevalsband Rabaue und kämpft nun mit den Folgen der Corona-Krise. Foto: Detmer

Dormagen In Zeiten von Corona leiden viele Berufsgruppen unter Schließungen und Maßnahmen. Besonders Musiker sind schwer getroffen, so auch der Rabaue-Schlagzeuger Albert Detmer. Mit einem Familien-Projekt will er sich nun aus der Krise retten.