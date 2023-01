Prozess vor dem Amtsgericht Dieb bestiehlt Patienten im Dormagener Krankenhaus

Dormagen · Ein 34-jährige Mann hatte bis August in verschiedenen Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen Patienten bestohlen – dabei machte der Mann auch nicht vor dem Krankenhaus in Dormagen halt.

25.01.2023, 11:57 Uhr

Auch vor dem Rheinlandklinikum machte der Dieb kein Halt. Foto: Carina Wernig