Versuchte Tötung in Dormagen : Prozess um Schüsse in Top West – Angeklagter schweigt weiter

Prozess um Schüsse in Top West – Angeklagter schweigt weiter

Versuchte Tötung in Dormagen

Dormagen/Düsseldorf Die Verhandlung im Fall der versuchten Tötung in Dormagen im Mai 2020 wurde fortgesetzt.

Die Zeugen redeten, der Angeklagte schwieg: So stellte sich die Situation am zweiten Verhandlungstag des Prozesses um Kostenpflichtiger Inhalt fast tödliche Schüsse im Gewerbepark Top West im Mai vergangenen Jahres dar. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin wurden insgesamt sieben Zeugen befragt. Sie hatten mitangesehen, wie im Mai vergangenen Jahres ein 35 Jahre alte Georgier einen 45-jährigen Kölner mit einem Schuss beinahe tödlich getroffen haben soll. Weitere Schüsse sollen gefallen sein.

Im großen Verhandlungssaal des Hochsicherheitstraktes des Oberlandesgerichts am Kapellweg in Düsseldorf, wohin der Prozess aus Sicherheitsgründen verlegt worden ist, hüllte sich der AngeklagteKostenpflichtiger Inhalt wie schon beim Auftakt in Schweigen. Er wollte sich zu den mutmaßlichen Schüssen erneut nicht äußern.