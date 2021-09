Prozess um Schießerei in Dormagen : Richter bezweifelt Tötungsvorsatz

Starke Polizeipräsenz herrscht bei den Gerichtsverhandlungen. Foto: Marc Pesch

Dormagen Im Prozess um die Schießerei in Top-West ist am Mittwoch noch kein Urteil gefallen. Das soll in der dritten September-Woche der Fall sein. Der Angeklagte muss mit einer Haftstrafe rechnen.