Weitere Zeugen geladen : Prozess um Misshandlung in Hotel geht weiter

Der Fall wird vor dem Landgericht Düsseldorf verhandelt. Foto: dpa/Marcel Kusch

Dormagen Am Düsseldorfer Landgericht ist der Prozess um eine angebliche Misshandlungen in einer Monteurswohnung in Worringen und einem Hotel in Horrem in vollem Gange.

Das mutmaßliche Opfer behauptet,Kostenpflichtiger Inhalt der Angeklagte habe sie nach einem Facebook-Date in seiner Wohnung eingeschlossen und misshandelt. Dann soll der 29-Jährige die Frau über drei Wochen lang in einem Hotel in Horrem gefangen gehalten und mehrfach vergewaltigt haben.

In einer vorherigen Sitzung Kostenpflichtiger Inhalt zweifelte Richter Markus Schmitz an der Version des mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers. Er kündigte an, eine Aufhebung des Haftbefehls des Angeklagten prüfen zu wollen. Am Dienstag stand dann fest: Das Verfahren geht weiter, der Haftbefehl wurde zunächst nicht aufgehoben. Mehrere neue Zeugen seien vor Gericht geladen worden. Aktuell ist der Prozess bis zum 16. März terminiert. Dies bestätigte Elisabeth Stöve, Vorsitzende Richterin am Düsseldorfer Landgericht, gegenüber der Redaktion.

(kiba)