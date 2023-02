Prozess in Düsseldorf Dormagener wegen Menschenraubs vor Gericht

Der Tatvorwurf der Staatsanwaltschaft lautet auf Hausfriedensbruch, Körperverletzung, erpresserischer Menschenraub und räuberische Erpressung. Dem Angeklagten wird Folgendes zur Last gelegt: Der Dormagener soll im Dezember 2021 morgens in die Wohnung einer Frau eingedrungen sein, indem er durch das offene Fenster des Kinderzimmers des gemeinsamen fünfjährigen Sohnes stieg. Sodann sei er in aggressiver Haltung auf die Frau zugegangen, habe sie geschubst, ihr eine Ohrfeige gegeben und gesagt: „Ich erteile dir jetzt eine Lektion“.