Protest in Dormagen Apotheker befürchten Apothekensterben

Am 14. Juni werden (fast) alle Apotheken im gesamten Stadtgebiet geschlossen bleiben, denn die Apothekerinnen und Apotheker und deren Mitarbeitenden nehmen Teil am landesweiten Aktionstag und demonstrieren in Düsseldorf gegen Unterfinanzierung, Fachkräftemangel, mangelnde Wertschätzung und ausufernde Bürokratie.