Protest gegen Rewe-Markt in Dormagen : Bürgerinitiative beantragt Demo

Dieses Bild schoss Initiativen-Sprecher Volkmar Ortlepp am Mittwoch in Kiefernwäldchen. Foto: Volkmar Ortlepp

Hackenbroich Mit Teelichtern Protest gegen Bau von Rewe-Markt in Hackenbroich.

Die Bürgerinitiative „Der Wald bleibt“ will am Freitag für den Erhalt des Kiefernwäldchens in Hackenbroich und gegen den dort geplanten Bau eines Rewe-Marktes demonstrieren. Dafür wollen sich bis zu 50 Personen zu einer „stillen Demo“, wie es Mit-Organisator Volkmar Ortlepp bezeichnet, um 19 Uhr vor dem Historischen Rathaus treffen. Dort stellen die Teilnehmer „nacheinander in einem passenden räumlichen und zeitlichen Abstand“ Teelichter auf die Treppe. Die Demo muss von der Stadt genehmigt werden. Stadtsprecher Max Laufer verweist angesichts der Gefahren durch die Coronavirus-Pandemie auf das „Versammlungsverbot unter freiem Himmel“.