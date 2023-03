Friedrich-von-Saarwerden-Schule Historische Projektwoche an Zonser Grundschule

Die beiden Frauen setzen sich für Nachhaltigkeit in Dormagen ein, geben eine Koch-AG an der Friedrich-von-Saarwerden-Schule und sind mit ihrer Gruppe „Die Versorgung im Wandel der Zeit: Gegessen wird, was auf den Teller kommt“ eine von insgesamt neun Projektgruppen die an der Projektwoche teilnehmen. Die Wahl, an welcher der Projektgruppen sie teilnehmen, darunter beispielsweise auch eine Ritter-Gruppe, konnten die Grundschüler vorab selber treffen. Engel und Lütgenau nehmen die Kinder mit auf eine Reise in die Vergangenheit: „Wir schauen uns gemeinsam an, wie sich die Lebensmittel und die Versorgung in den Jahrhunderten verändert hat. In der Vergangenheit spielte eine gesunde Ernährung noch eine völlig andere Rolle“, erzählt Nadine Engel. Um das Thema möglichst anschaulich an die Erst- bis Viertklässler heranzutragen, habe man auch den örtlichen Imker und den Kräuterladen mit ins Boot geholt. Auch eine Besichtigung der Mühle steht auf der Tagesordnung. „Es ist total interessant, was die Kinder für Fragen stellen. Wir entdecken Zons mit Kinderaugen und die Schülerinnen und Schüler, die teilweise seit Generationen in Zons leben, lernen viel über ihre Stadt“, führt Engel aus.