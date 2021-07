Projektbeirat in Dormagen : Masterplan muss gesamte City einschließen

Dormagen Es war nur ein Aufgalopp, aber die Teilnehmer des Projektbeirates für den Masterplan Innenstadt nutzten das erste Treffen gleich für Inhaltliches.

20 Dormagener aus diesem nicht-öffentlichen Gremium waren zusammengekommen, „aus vielen gesellschaftlich relevanten Gruppen der Bevölkerung", so Stadtplaner Robert Ullrich: Eigentümer von Immobilien in der Innenstadt, Ladenbesitzer, Bürger, Politiker, Vertreter von Senioren und andere mehr. Um was es ging? Um eine Verständigung darauf, was die Ziele des Projektbeirates sind, welche Rolle das Gremium innerhalb des Prozesses spielen kann und soll. Klar ist: Die letztendliche Entscheidung über Veränderungen in der City liegen bei der Politik. Aber: Vor allem der Bürger soll gehört und dessen Meinung eine gewichtige Rolle spielen.