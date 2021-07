Teilnehmer gesucht : Stadt Dormagen startet Jugendprojekt zur Bundestagswahl

Dormagen Die Stadt möchte Jugendlichen die Möglichkeit bieten, sich politisch zu informieren. Nach den positiven Erfahrungen zur Kommunalwahl soll nun ein weiteres Jugendprojekt aufgelegt werden.

Vor zwei Jahren war es ein in der Öffentlichkeit sehr beachtetes Projekt, das unter dem Titel „#lifehack Politik“ Jugendliche für Kommunalpolitik interessieren sollte. Jetzt geht es mit Blick auf die Bundestagswahl im September weiter, dazu initiiert die Stadt ein weiteres Jugendprojekt unter dem Titel „bundestagswahl: fühl ich“. Auf Facebook, bei Instagram und in klassischen Medien ruft die Stadt interessierte Jugendliche auf mitzumachen.

„Als kinderfreundliche Kommune gehört auch politische Bildung zu unserem Auftrag“, sagt die Jugendexpertin im Rathaus, Julia Stöcker. Wichtig ist ihr und ihrem Team die Ansprache und das Mitmachen möglichst niederschwellig zu halten. Das gelang 2019 und das war auch ein Jahr später ein Erfolg, als im Vorfeld der Kommunalwahl die Kampagne „Wer bist du denn?“ lief, wo Jugendliche über unterhaltsame Kurz-Videos in schwarz-weiß mit den Bürgermeister-Kandidaten der Parteien in Kontakt kamen und ihnen politisch und privat auf den Zahn fühlten.

Wie es inhaltlich genau laufen soll, weiß Stöcker nicht, denn es gilt: „Es gibt nie eine Vorgabe von uns! Die Impulse kommen immer aus der Gruppe.“ Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Jugend- und Sozialförderung soll ein Format entwickelt werden, das über das Wahlsystem und -programme sowie die Kandidierenden informiert. Weil der Jugendbereich der Stadt auch mit der Jugendeinrichtung „Rübe“ in Horrem kooperiert, ist die Chance auf eine gute Resonanz gut. Interessierte Jugendliche sind herzlich zur Auftaktveranstaltung mit gemeinsamen Pizza essen eingeladen, die am Montag, 26. Juli, um 16 Uhr im Neuen Rathaus stattfindet. Anmeldung bis 20. Juli bei Daniela Mohrs unter 02133 257 402 oder per Mail an daniela.mohrs@stadt-dormagen.de.