Projekt „Schuppen wuppen“ in Dormagen : Generationen reparieren einen Schuppen

Horrem Gemeinsame Arbeit an einem alten Schuppen vereint mehrere Generationen. 20 Senioren aus Horrem und Jugendliche des Jugendzentrums „Die Rübe“ erleben bei dem Projekt „Schuppen wuppen“ ein Miteinander auf Augenhöhe.

Gemeinsames Arbeiten der Generationen, das ist es, worauf Andreas Stefen, Einrichtungsleiter des Jugendzentrums „Die Rübe“, setzt, und das ist auch der Hauptgedanke hinter dem Projekt „Schuppen wuppen“. Ein in die Jahre gekommener Schuppen, eine Werkstatt auf dem Gelände, bei der das Dach undicht ist, wird bei diesem Projekt wieder instand gesetzt. Dabei arbeiten die Jugendlichen des Zentrums mit freiwilligen Helfern der W.I.G. zusammen. Die Wohnpark-Interessen-Gemeinschaft besteht aus etwa 20 in Horrem lebenden Senioren. Seit 15 Jahren arbeiten „Die Rübe“ und die Interesse-Gemeinschaft in enger Kooperation zusammen.

„Der Schuppen musste dringend restauriert werden. Wir wollten die Arbeiten allerdings nicht einfach so erledigen, sondern unsere Jugendlichen mit einbeziehen. So entstand der Gedanke zu diesem Projekt, bei dem die Jugendlichen von den Erfahrungen der älteren Generation lernen und diese sich freut, dass sie ihre Erfahrungen weitergeben kann“, erklärt Stefen. Gemeinsam reparieren die Senioren mit den Jugendlichen das Dach der Werkstatt. „Sowohl jung, als auch alt, geben sich die größte Mühe. Handwerk verbindet, und die Generationen erleben gemeinsam etwas.“ Spontan oder komplett können sich die fleißigen Handwerker an dem Schuppen treffen und werkeln. „Durch Corona war es zu Beginn etwas schwierig, da nur fünf Leute vor Ort sein durften, doch das ändert sich jetzt so langsam.“