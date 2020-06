Sportverein in Dormagen : TuS Hackenbroich wartet auf neues Gebäude

Hackenbroich Der TuS Hackenbroich möchte seinen Weg weg vom „normalen“ Sportklub weiter fortsetzen, die Angebotspalette erweitern, sich für Kinder und Jugendliche auch außerhalb des Fußballfeldes stark machen

Es ist ein längerer Weg zum ersehnten Multifunktionsgebäude, den die Verantwortlichen des TuS Germania Hackenbroich gehen müssen. Dabei schien der entscheidende Schritt schon im Sommer vergangenen Jahres getan zu sein, als aus dem Landes-Heimatministerium die Nachricht einer Förderung des Projektes in Höhe von 360.000 Euro kam. Doch bis heute steht das Gebäude nicht. Warum das so ist, erfuhr die CDU nach einer Anfrage an die Stadt. Danach liegt es zum einen an der Corona-Krise, zum anderen an Änderungswünschen von Verein und Stadt an dem Gebäude.