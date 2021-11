Projekt in Dormagen : Stadtbibliothek eröffnet „Coworking-Space“

Dormagen Die Stadtbibliothek trägt der steigenden Nachfrage nach ungestörten Arbeitsplätzen Rechnung und stellt allen Bürgern ab sofort ein so genanntes „Coworking-Space“ zur Verfügung.

Dabei handelt es sich um einen separaten Raum mit mehreren gut ausgestatteten Arbeitsplätzen, die individuell gebucht werden können. In dieser Arbeitsumgebung arbeiten unterschiedliche Menschen an ihren eigenen Projekten, knüpfen aber auch Kontakte untereinander und vernetzen sich. So entsteht ein Netzwerk, das durch gemeinsame Veranstaltungen, Workshops und weitere Aktivitäten gestärkt werden kann.

Möglich war die Umgestaltung durch eine Spende des Dormagener Werkstoffherstellers Covestro , der das Projekt von Beginn an unterstützt hat. Das Geld wurde unter anderem dafür verwendet, den neuen Raum ansprechend zu möblieren und mit einem Multi-Touchscreen, zwei Notebooks, 15 Tablets, Multifunktionsdrucker und WLAN-Anbindung auszustatten. „Das neue Coworking-Space passt genau in die heutige Zeit“, sagt Covestro-Vorstandsmitglied Klaus Schäfer. „Hier können sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit anderen Menschen teilen.“

Da die Nutzung der Arbeits-, Internet- und Schreibplätze in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat, hatte die Stadtbibliothek 2020 entschieden, einen Bereich im Obergeschoss zu einer Coworking-Zone umzugestalten. Der neue Bereich wird von Glaswänden akustisch und räumlich von der übrigen Umgebung so getrennt, dass eine ruhige Arbeitsatmosphäre gewährleistet ist. Das „Coworking-Space“ steht nach Anmeldung per E-Mail an bib@stadt-dormagen.de zur Verfügung. Die Nutzung ist kostenlos.