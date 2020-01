Projekt in Dormagen : Stadt führt den „Pflegelotsen“ für MDK-Prüfung ein

Projekt in Dormagen

Wer Hilfe benötigt, kann sich an den Pflegelotsen wenden. Foto: dpa-tmn/Oliver Berg

Dormagen Die Stadt führt das Projekt „Dormagener Pflegelotse“ ein. Erstmals vorgestellt wurde es Ende vergangenen Jahres gemeinsam mit Caritasverband, Diakonie, Augustinushaus, dem Seniorenbeirat der Stadt und der städtischen Seniorenbeauftragten.

Menschen, die einen Pflegegrad beantragen, fällt es in der Situation der Begutachtung durch den MDK oft schwer, ihren Bedarf zu formulieren. Sie sind vielfach aufgeregt und wissen dann beispielsweise nicht mehr genau, was sie angeben wollten oder versuchen, sich möglichst perfekt darzustellen. Der Pflegelotse kommt auf Wunsch vor dem Termin des MDK vorbei und hilft anhand einer Checkliste die Unterlagen zusammenzustellen und fehlende Unterlagen zu besorgen. Besonders: Auf Wunsch ist der Pflegelotse bei der Begutachtung durch den MDK dabei und reflektiert auf Anforderung den Ablauf der Begutachtung. Ist das Ergebnis unbefriedigend, leitet der Pflegeloste an die entsprechenden Fachdienste weiter.