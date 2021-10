Freizeitanlage in Dormagen-Horrem : Skateranlage wird inklusiv erweitert

Horrem Die als Freizeitanlage in Horrem bei sportlich ambitionierten jungen Leuten sehr beliebte Skateranlage wird einen inklusiven Charakter erhalten.

Sollte es in den kommenden Jahren einen verstärkten Zustrom von jungen Menschen mit einem Skateboard im Gepäck in Horrem geben, so liegt die Ursache dafür in der Entscheidung des Sportausschusses in der vergangenen Woche: Die Mitglieder beschlossen nämlich, dass die ohnehin beliebte und gut ausgestattete Anlage weiter entwickelt wird. Das bedeutet konkret: Sie erhält einen integrativen Bestandteil.