Projekt in Dormagen Seniorenbesuchsdienst ist gut gestartet

Ältere Menschen, die sich mehr soziale Kontakte und einen regelmäßigen Besuch wünschen, können sich telefonisch unter 02133 257622 melden. Der Besuchsdienst nimmt die individuellen Wünsche auf und vermittelt eine Besuchsperson. „Diese stellt sich zunächst persönlich vor, damit gewährleistet ist, dass die Chemie zwischen den Beteiligten auch stimmt“, sagt Barbara Funda. Bei Bedarf können die ehrenamtlichen Kräfte des Besuchsdienstes zudem Hilfen und Beratungsangebote für Seniorinnen und Senioren vermitteln. Wer als Helferin oder Helfer Interesse hat, beim Besuchsdienst mitzuwirken, wendet sich an die Freiwilligen-Agentur oder das Caritas-Mehrgenerationenhaus: Barbara Funda ist unter der 02133 539220 oder per E-Mail: an b.funda@diakonie-rkn.de erreichbar, Heinz Schneider unter der 02133 2500108 oder per E-Mail anheinz.schneider@caritas-neuss.de.