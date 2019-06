Projekt in Dormagen : Kino in der „Kulle“ startet im September

Die Regisseure Cyril Dion und Mélanie Laurent des Dokumentarfilms „Tomorrow - Die Welt ist voller Lösungen“. Foto: Pandorafilm

Dormagen Die Vorbereitungen sind weit gediehen für den Start eines Programm- und Seniorenkinos in der Kulturhalle. Einen Kooperationspartner hat die Stadt schon und auch ein Film steht fest: „Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus D. Schumilas

Vielleicht hat es sogar etwas Gutes, dass Dormagen kein großes Multiplex-Kino mehr vorweisen kann. Denn aus diesem Mangel sind kreative Ideen entstanden: Filme vor der Kneipe „Pink“, Open-Air-Kino auf der Freilichtbühne und jetzt kommt unter der Regie der Stadt sogar ein Programmkino hinzu. Geplant ist, dass es im September in der „Kulle“ an den Start gehen wird. „Wir haben bis Ende des Jahres fünf Kino-Veranstaltungen vorgesehen“, sagt Ellen Schönen-Hütten, Fachbereichsleiterin Kultur. Wenn die Angebote angenommen werden, soll es im nächsten Jahr weitergehen. Immerhin: Ein Film steht bereits fest: am 23. Oktober soll der Dokumentarfilm „Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen“ gezeigt werden, der inhaltlich eine Klammer zur Ausstellung „Weltbaustelle“ in der Stadtbibliothek bildet.

Das Besondere: Es wird Doppel-Veranstaltungen am jeweiligen Wochentag geben. Schönen-Hütten erklärt: „Natürlich werden wir das beliebte Seniorenkino wieder aufleben lassen. Das bedeutet, dass es nachmittags zuerst ein Angebot für Ältere geben wird – natürlich mit Kaffee und Gebäck – und danach einen niveauvollen Film im Rahmen des Programmkinos.“ Mit einer solchen Struktur können auch Kosten gespart werden. Denn die Stadt beabsichtigt, die benötigte Filmtechnik nicht zu kaufen, sondern zu mieten. „Die Ausschreibung läuft bereits. 17.000 Euro stehen im Haushalt dafür zur Verfügung.“ Schönen-Hütten ist zuversichtlich, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln hinzukommen. Neben der Miete stehen auf der Ausgabenseite die Ausleihmiete für den jeweiligen Film und wohl auch die Beteiligung des Filmverleihers an den verkauften Eintrittskarten.

Info Die Chronologie des Kinos seit 2000 2000 Im Dormacenter an der Straße „Unter den Hecken“ öffnet das „Cinelux“ mit 1400 Plätzen.

Dezember 2016 Das Cineplex schließt nach Schwelbrand.

2017 Betreiberwechsel nach Brandschaden; aus „Cineplex“ wird „Dein Kino“. 23. September 2017 „Dein Kino“ eröffnet. August 2018 Betreiber Kaararslan kündigt an, zum Monatsende „Dein Kino“ zu schließen.

Ganz ohne fremde Hilfe geht es in diesem Metier dann doch nicht. So kooperiert die Stadt mit der in Zons ansässigen Filmverleihfirma „Filmlichter“, die bereits der starke Partner bei den Zonser Kinonächten ist. Mitinhaberin Verena Oefler ist die wichtige Beraterin an der Seite der Stadt. Das gilt auch für das Büro für bürgerschaftliches Engagement und das Netzwerk 55plus, die sich beim Seniorenkino einbringen. „Dort geht es nicht nur um das Filmegucken, sondern auch um den sozialen Aspekt“, weiß Schönen-Hütten. „Das Seniorenkino ist eine sehr beliebte Möglichkeit für Ältere, sich zu treffen, Gespräche zu führen und anschließend einen guten Film anzusehen.“ Vorgesehen ist, dass es für die Senioren an diesen Nachmittagen ein „All-inklusive-Ticket“ geben soll: Eintritt sowie Kaffee und Gebäck. Genau dieser Anker ist im vergangenen Jahr weggefallen, nachdem das Projekt „Dein Kino“ im Dormacenter nach nur kurzer Spielzeit wieder aus Dormagen weggegangen ist. Zuvor mussten die Senioren schon eine längere Zeit ohne ihren Kino-Nachmittag auskommen, nach dem das vorherige „Cineplex“ erst durch einen Brand lahmgelegt war und dann aus dem Dormacenter ausziehen musste.