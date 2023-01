Projekt in Dormagen Info-Treffen über strittige Wohnbebauung

Es gibt seitdem Kritik. So warf die CDU-Fraktion der Verwaltung „fehlende Transparenz“ vor. Michael Conrad (CDU) sagte damals: „Dass unsere Fragen nicht beantwortet wurden, finde ich enttäuschend. Auch hier zeigt sich wieder fehlende Transparenz. Es braucht ein klares Kommunikationskonzept. Dieses Thema wurde falsch angegangen.“ CDU-Fraktionsvorsitzender Kai Weber meinte: „Es geht hier nicht darum, was die CDU will, sondern was die Bürgerinnen und Bürger wollen und die fühlen sich nach unseren Eindrücken nicht ausreichend informiert.“ Inzwischen wurde nachgesteuert. Die Veranstaltung soll nicht nur informieren, sondern auch Raum für Fragen und Anregungen geben. NRW.Urban will wissen, ob weiter in Richtung einer Wohnbebauung geplant werden kann.