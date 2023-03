Projekt in Dormagen Gesundes Essen in der Kita kommt - was ist mit den Schulen?

Gesundes Essen für Kinder ist elementar. Weil viele von ihnen in Kindertagesstätten oder in der Schule ihr Mittagsessen zu sich nehmen, gibt es immer wieder intensive Diskussionen über die Qualität und sogar über vermeintliche No-Gos: Bratwurst mit Pommes für Kinder – mitunter ein heftiger Streitpunkt unter Eltern und Experten. Aktuell geht es jedoch um Bio. Auslöser ist der Vorstoß des Ernährungsrats des Rhein-Kreises Neuss und dessen Bürgerantrag in Dormagen, um „den Anteil an Bio-Lebensmitteln in der Gemeinschaftsverpflegung von Kindertageseinrichtungen, Schulen, Kantinen, Mensen und beim Catering in öffentlichen Einrichtungen in den nächsten Jahren deutlich zu erhöhen“ und so einen wichtigen Beitrag zu einem zukunftsfähigen Konsum und Klimaschutz zu leisten. Die gute Nachricht: Es tut sich was und Chancen auf eine zeitnahe Umsetzung stehen nicht schlecht.