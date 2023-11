„Spuren aus Stein“ in Dormagen Die Friedhöfe jüdischer Mitbürger und ihre Grabkultur

In dieser Zeit, in der es keine Nachrichten gibt, ohne dass zunächst die neuesten Entwicklungen im Kriegsgeschehen aus Israel und Gaza berichtet werden, fällt es schwer, sich dem Thema „Jüdisches Leben in Deutschland“ aus einem ganz anderen Blickwinkel zu nähern. Der erste Stolperstein entsteht bereits dadurch, dass viele meinen, Juden und Israeliten, das sei doch gleich. Richtig ist: Juden, die hier ihrem Glauben entsprechend lebten und leben, sind und waren deutsche Mitbürger – und keine israelischen Migranten.