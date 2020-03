Projekt in Dormagen : CDU will Umsetzung einer Klimaschutzsiedlung

Dormagen Die CDU beabsichtigt, eine Klimaschutzsiedlung in der Stadt umzusetzen. „Die Verwaltung soll dieses prüfen und vorschlagen, wo ein solches Projekt umgesetzt werden könnte“, sagt CDU-Planungssprecher Karl-Heinz Heinen.

Mit der Realisierung einer Klimaschutzsiedlung auf Dormagener Stadtgebiet könnten aus Sicht der Christdemokraten zwei wichtige Ziele erreicht werden: Durch eine Kopplung von Solarenergie und Geothermie sowie durch eine effiziente Energiespeicherung und Wärmedämmung könne für eine Klimaschutzsiedlung ein CO 2 -neutraler Energieverbrauch erreicht werden. Dabei werde, so heißt es in der Begründung des CDU-Antrags, der Eigenbedarf der Siedlung an Energie gedeckt und zudem ein Überschuss an sauberer Energie gewonnen, der an das öffentliche Netz abgegeben wird. Dafür muss bei dem Konzept von Beginn an die Nachhaltigkeit durch die Verwendung ökologischer Baustoffe, hinsichtlich Wärmedämmung und Energiespeicherung, konsequent umgesetzt werden. Ein solches Projekt kann durch eine sinnvolle Kooperation mit Energieversorger und Car-Sharing Partnern abgerundet werden.