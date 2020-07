Projekt in Dormagen : Baugenossenschaft bietet Service im Quartiersbüro

Horrem Für die Mitgliedern der Baugenossenschaft Dormagen stehen jetzt in Horrem eine Quartiersmanagerin und die „Musterknaben“ für Rat und Tat zur Verfügung. An drei Tagen ist das Büro geöffnet.

Quartiersmanagerin oder „Musterknaben“ – die Bewohner im Quartier haben jetzt die Wahl, weil die Baugenossenschaft Dormagen ihren Service ausweitet. An der Heinrich-Meising-Straße 1 haben die Mitglieder der Baugenossenschaft Dormagen jetzt eine Anlaufstelle, die umfassende Unterstützung in Fragen der Alltagsorganisation bietet. Im neuen Quartiersbüro informiert die Quartiersmanagerin Michaela Gillrath Interessierte zu bestehenden Angeboten der Baugenossenschaft oder vernetzter Akteure wie dem Internationalen Bund und nimmt Ideen für freiwilliges Engagement entgegen.

„Mit offenem Ohr ganz nah an den Bedürfnissen und Anliegen der Mitglieder, das ist unser Anspruch sagt Geschäftsführer Martin Klemmer. Im Quartiersbüro werden alle Fragen von der richtigen Mülltrennung bis zur Blattlausbekämpfung bei Balkonpflanzen eingehend und persönlich beantwortet. Bei Bedarf vermittelt sie auch weiter zu anderen Beratungseinrichtungen. „Wir freuen uns sehr, unser Büro endlich für den Besucherverkehr öffnen zu können“, sagt Michaela Gillrath. „Wer seine persönlichen Kontakte aber weiterhin gering halten will, kann sein Anliegen auch gerne telefonisch, auf dem Postweg oder per E-Mail vorbringen. Beim persönlichen Besuch ist ein Mund-Nasen-Schutz oder eine Alltagsmaske erforderlich.“ Im Quartiersbüro trifft jedes Anliegen auf offene Ohren. „Alle Ideen der Bewohner sind willkommen, natürlich ganz besonders die, die unsere Gemeinschaft stärken“, so Gillrath. Sie hofft auf viele Menschen mit ehrenamtlichem Engagement und stellt für bestimmte Projekte auch finanzielle Unterstützung in Aussicht.