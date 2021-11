Projekt der Lebenshilfe : Martinstüten aus Dormagen für Kinder im Flutgebiet

Dormagen Im Wohnhaus Dormagen der Lebenshilfe wurden jetzt 1300 Martinstüten für Kinder in den betroffenen Hochwassergebieten in Bad Münstereifel gepackt, die vor Ort zu Kitas und Schulen gebracht wurden.

Die Idee zu der Aktion ist vor einigen Wochen entstanden. „Ich saß mit Mitgliedern der Hochwasserhilfe Nievenheim-Ückerath zusammen und wir haben überlegt, wie wir helfen könnten“, erzählt Wohnhausleiter Olaf Ackerschott. „Gerade zu Sankt Martin nochmal ein Zeichen uu setzen, dass die Menschen in den betroffenen Regionen nicht vergessen werden, fanden wir ein schönes Signal.“ Daraufhin hat unter anderem die Lebenshilfe in sozialen Medien zu Spenden auf und damit ein großes Echo hervorgerufen. „Anfangs hatten wir geplant, 300 bis 400 Tüten zu packen, die Spendenbereitschaft war aber dermaßen hoch, dass wir schnell aufgestockt haben“, erinnert sich Ackerschott.

Neben privaten Spenden hat sich beispielsweise Edeka-Filialleiter Christian Knell bereit erklärt, hunderte Markensüßigkeiten zu besonders günstigen Konditionen für die Aktion abzugeben. Knell: „Ich kenne die betroffene Region gut und freue mich, einen kleinen Beitrag leisten zu können.“ Die Weckmänner kommen von verschiedenen Bäckereien in Nievenheim und der Region, die Mutter einer ehemaligen Mitarbeiterin der Lebenshilfe hat kurzerhand 150 „Stutenkerle“ in ihrer eigenen Küche gebacken. Neben der Motivation, den Menschen in den von der Flut betroffenen Gebieten zu helfen, ist für Ackerschott noch ein weiterer Aspekt bei der Aktion wichtig. „Wir sind in Nievenheim schon seit Jahren so gut eingebunden und erhalten sehr viel Unterstützung.“