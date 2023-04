Sternsinger-Projekt aus Dormagen Neue Solaranlage für Schule in Ghana

„Durch die Solaranlage gibt es dort jetzt Strom, der klimafreundlich produziert wird“, berichtet er. „Damit kann zum Beispiel die Wasserpumpe betätigt oder die Wassertanks über die Anlage bedient werden.“ Die Menschen in Ghana lebten sehr viel einfacher als wir in Europa, aber auch umweltbewusster. So werde beispielsweise das Wasser, das nicht zum Trinken geeignet sei, für die Bewässerung von Pflanzen genutzt, die um die Schule herum selbst angebaut werden. Mit Gemüse und Früchten werden dann Mahlzeiten für die Schulkinder zubereitet, so werde eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft betrieben – und die angebauten Lebensmittel sogar unbehandelt.