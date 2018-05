Dormagen : Projekt "Aqua-Agenten" für alle Dormagener Grundschulen

Dormagen Eine gute Nachricht für die Schüler an den Dormagener Grundschulen: Dort wird es künftig sogenannte Aqua-Agenten geben. Das beschlossen jetzt die Mitglieder des Schulausschusses und folgten damit einem Antrag der SPD. Die hatte sich dafür ausgesprochen, dieses Bildungsprojekt an den Grundschulen zu initiieren. Es wurde von der Michael-Otto-Stiftung in Hamburg entwickelt und wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt unterstützt.

In einem nächsten Schritt soll die Rathausverwaltung sich darum kümmern, für das Projekt Kooperationspartner zu gewinnen. Das können der heimische Energieversorger evd oder dessen Geschäftspartner Rhein-Energie Köln sein. Weil bei beiden das Thema Wasser zum Geschäftsmodell gehört. Denn ohne fremde Hilfe dürften die "Aqua-Agenten" finanziell kaum umzusetzen sein. Die Verwaltung hat bereits erklärt, dass Personalkosten für die Organisation und Betreuung des Projektes anfallen würden.

Das Bildungsprojekt läuft unter dem Titel "Aqua-Agenten: dem Wasser auf der Spur" und richtet sich an Schüler der dritten und vierten Klasse. Mit Hilfe von spannenden Aufträgen, eingebettet in die sogenannte "Aqua-Agenten-Story", werden sie zu Aqua-Agenten ausgebildet. Im Klassenzimmer und bei außerschulischen Aktionen setzen sich die Kinder auf neue und ungewöhnliche Weise mit der kostbaren Ressource Wasser auseinander. Im Mittelpunkt des Bildungsangebots steht der Aqua-Agenten-Koffer. Dabei handelt es sich um eine Themenwerkstatt, mit der das Klassenzimmer für mehrere Wochen zur Ausbildungszentrale wird. Inhalt des Koffers sind 34 Agenten-Aufträge, die in vier Themenbereiche eingeteilt sind: Wasserversorgung, Wasserentsorgung, Lebensraum Wasser und Gewässernutzung. Mehrmals pro Jahr werden für Lehrkräfte in den teilnehmenden Regionen praxisorientierte Fortbildungen zu der Themenwerkstatt des Aqua-Agenten-Koffers angeboten.



Das Bildungsangebot wurde nach den Prinzipien der "Bildung für eine nachhaltige Entwicklung" entwickelt. Bei allen Aktionengeht es um ein kompetenzorientiertes und ganzheitliches Verständnis für die Ressource Wasser. Das Projekt ist für die Schulen kostenfrei.

(schum)