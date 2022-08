Programm in Dormagen: Tag der offenen Tür im Chempunkt ​

Dormagen Der Chempunkt Dormagen lädt alle Nachbarn und Interessierte zum Tag der offenen Tür ein. Ein umfangreiches Programm ist für den Tag geplant.

Ab 14 Uhr ist Chempark-Leiter Lars Friedrich in den Räumlichkeiten „Unter den Hecken“ Hausnummer 60 vor Ort. Friedrich freue sich auf anregende Gespräche mit den Bürgern. Fragen an ihn können auf den Kanälen des Unternehmens auf Facebook und Instagram unter dem #fragfriedrich auch bereits vorab gestellt werden. Lars Friedrich wird diese Fragen dann am 9. August beantworten.

Wer noch auf der Suche nach einem neuen Beruf oder einer Ausbildung ist, kann auch die Berufe des Unternehmens Currenta am Tag der offenen Tür entdecken. Einen digitalen Einblick in die Chemikantenausbildung gibt es mit der VR-Brille. Am Dienstag findet ein sogenanntes Azubi-Speeddating statt. In den Bereichen Industriemechaniker, Elektroniker, Chemikant und Fachkraft für Abwassertechnik sind für den Ausbildungsstart im September 2022 noch wenige Plätze frei. Nach dem Einstellungstest finden direkt die Bewerbungsgespräche statt und der Arbeitsvertrag kann unterzeichnet werden. Interessierte können sich per Mail an azubibewerbung@currenta.de wenden. Alle Informationen erhalten sie dann per Mail.