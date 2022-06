Programm in Dormagen: Pfingstfest in Knechtsteden findet statt​

Knechststeden Wie in (fast) jedem Jahr öffnete das Kloster Knechtsteden auch jetzt wieder zu Pfingsten seine Pforten für Besucher. Ein vielseitiges Programm ist geplant.

Nach zweijähriger Corona-Pause findet in diesem Jahr wieder das zweitätige Pfingstfest in Knechtsteden statt. Im Festgottesdienst am Pfingstsonntag (5. Juni.um 10.30 Uhr) wird außerdem das Jubiläum „40 Jahre MaZ“ (Missionar auf Zeit) gefeiert. Nach dem Festgottesdienst gibt es an beiden Tagen (Sonntag und Montag) ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm auf dem Platz „Unter den Linden“.