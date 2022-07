Programm in Dormagen: Hohe Nachfrage bei Ferienfreizeiten​

Dormagen Nach drei Wochen Sommerferien heißt es nun Halbzeit: Die Ferienfreizeiten einiger Einrichtungen sind bereits beendet. Eine Resonanz.

Nach zwei Jahren mit eingeschränktem Programm sowie eingeschränkter Teilnehmerzahlen, war die Nachfrage in diesem Jahr besonders hoch. Andreas Stefen leitet die Jugendeinrichtung „Die Rübe“, gemeinsam mit der Jugendkultureinrichtung „Mikado“ betreute er 35 Kinder zwischen sechs und 13 Jahren in der Ferienfreizeit „Naturland Rübe und Mikado“. Stefen spricht von einem vollen Erfolg: „Es war sehr gut, die Plätze waren schnell vergeben.“ Zwei Wochen habe man gemeinsam mit den Kindern gespielt, gebastelt und gelernt. Stefen führt aus: „Wir haben Insektenhotels gebaut, mit Naturmaterialien gebastelt und viele Spiele gespielt. Ein rundes Programm für die Kinder.“ Und ein tägliches Mittagessen habe es gegeben: „Wir hatten enorme Unterstützung von der Tafel und der Stadt Dormagen .“

Das Ferienprojekt „Der kulturellen Vielfalt auf der Spur – Eine Entdeckungsreise in Dormagen“ des Internationalen Bund, dem Jugendzentrum Dreizack und der Beratungsstelle Sprung(s)chance war ebenfalls ein Erfolg. Nils Heinichen, Sprecher der Stadt, erzählt: „Auch in der Stadtbibliothek wird das Ferienprogramm momentan sehr gut angenommen, auch wenn leider gehäuft krankheitsbedingte Absagen bei anmeldungspflichtigen Veranstaltungen reinkommen und auch die Stadtbibliothek selbst krankheitsbedingt eine Veranstaltung absagen musste.“ Vor allem das Ferienvorlesen für die jüngeren Kinder werde sehr gut besucht und auch die nächsten Workshops des Kulturrucksacks seien ausgebucht. Die Stadtranderholungen seien ebenfalls gut angenommen worden: „Die Veranstalter haben bisher durchweg positive Rückmeldungen zur diesjährigen Stadtranderholung und dem Ferienprogramm gegeben, was uns natürlich sehr freut“, so Heinichen. „Die Angebote in den ersten Ferienwochen konnten alle nach Plan durchgeführt werden. Die Nachfrage überstieg teils die Erwartungen, sodass die ursprünglich geplante Anzahl der Teilnehmenden erweitert wurde.“