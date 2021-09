Programm in Dormagen : Ferienangebote für Kinder und Jugendliche

Dormagen Die Jugendzentren „Die Rübe“ und „Dreizack“ in Dormagen stellen ihr Programm für die kommenden Herbstferien vor. Ein Angebot für Kinder und Jugendliche.

Die „Rübe“ Die „Rübe“ bietet vom 11. bis 22. Oktober ein Herbstferienprogramm für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an. In der ersten Ferienwoche werden unter anderem ein Kreativtag, ein Sporttag und ein Themenabend zur Selbstinszenierung bei Instagram angeboten. Zudem lädt die „Rübe“ für den 15. Oktober zur „Langen Nacht für Jugendliche“ ein. Diese wird von 20 bis 24 Uhr für alle Jugendlichen ab 14 Jahren veranstaltet. In der zweiten Ferienwoche können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Montag bis Freitag täglich Challenges mit dem „Rübe“-Team absolvieren. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Es gilt die 3G-Regelung. Alle Veranstaltungen finden Am Rübenweg 16 statt. Weitere Informationen gibt es telefonisch bei Johanna Müchler unter 01636053996 oder per E-Mail an j.muechler@diakonie-rkn.de sowie bei Sascha Jäckel unter 0163 8265530 oder per E-Mail an s.jaeckel@diakonie-rkn.de.