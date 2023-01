Programm in Dormagen „Aufholen nach Corona“ wird angenommen

Im Jugendzentrum „Die Rübe“ wurde eine psychotherapeutische Beratung an einem Tag in der Woche etabliert. Das Angebot werde von den Besuchern der Einrichtung seitdem rege wahrgenommen. In den 7. und 8. Klassen der weiterführenden Schulen in Dormagen läuft seit einiger Zeit in Kooperation mit der Diakonie Neuss das Programm „Verrückt, na und? Seelisch fit in der Schule“. Schüler haben im Rahmen dieses Angebotes die Möglichkeit, sich schulbegleitend Hilfe zu holen.