Professor aus Dormagen rät : Vollwertige Ernährung wichtig bei Morbus Crohn

Rezept

Für zwei Personen

300 g Blumenkohlröschen (alternativ Brokkoli) putzen und waschen.

150 g Kartoffeln schälen und in Würfel schneiden.

2 EL Olivenöl in einem Topf erhitzen, das Gemüse bei mittlerer Hitze drei bis vier Minuten unter Wenden dünsten.

400 ml Milch und 250 ml glutenfreie Gemüsebrühe dazugießen, mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen, alles aufkochen und offen bei mittlerer Hitze 15 bis 20 Minuten garen.

4 TL Kürbiskerne grob hacken (Achtung: bei Colitis ulcerosa, Divertikulose und Morbus Crohn fein reiben), in einer Pfanne ohne Fett hell rösten, herausnehmen und abkühlen lassen.

1 kleine Knolle Fenchel putzen, vierteln, den Strunk entfernen, quer in feine Streifen schneiden, im übrigen Öl bei mittlerer Hitze zwei bis drei Minuten andünsten und warmhalten. Die Suppe fein pürieren, mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken, auf Teller verteilen, Fenchelstreifen und Kürbiskerne sowie Fenchelgrün darübergeben.