Probleme in Dormagen : Ärger um Situation bei Kinderärzten

Viele Eltern sind der Meinung, dass es zu wenige Kinderärzte in Dormagen gibt. Die Wartezeiten sind oftmals lang. Foto: dpa/Friso Gentsch

Dormagen Eltern klagen über die Schwierigkeiten, einen Termin bei Kinderärzten zu bekommen. Die Rede ist von langen Wartezeiten und mangelndem Kontakt. Die Kassenärztliche Vereinigung sieht keine Unterversorgung.

Von Klaus D. Schumilas

Claudia S. hat es genau festgehalten, „das kann man ja auf dem Handy sehr gut“, am Ende waren es exakt 96 Versuche, um ihre Kinderarzt-Praxis in Dormagen zu erreichen. Die Mutter von zwei Kindern, die ihren richtigen Namen nicht veröffentlicht sehen möchte, ist fassungslos: „Da stimmt doch irgendetwas nicht. Es kann doch nicht sein, dass ich mit einem kranken Kind die Praxis nicht erreiche.“ Das ist das eine Problem, ein anderes ist nicht minder schwerwiegend: Sie und auch andere Mütter geben an, dass sie Termine erst in einigen Wochen bekommen. Hat Dormagen zu wenige Kinderärzte? Die Kassenärztliche Vereinigung bestreitet dies.

Ob Anrufversuche oder Warteschleife – nichts funktionierte. Claudia S. war ratlos und verzweifelt. „Eine Praxis muss doch erreichbar sein.“ In ihrer Not wandte sie sich mit ihrem kranken Kind an ihren eigenen Hausarzt, der sich das Kind auch anschaute. Er empfahl ihr aber letztlich auch, den Kinderarzt zu konsultieren. „Wahrscheinlich ist man in der Praxis mit der aktuellen Corona-Situation überfordert“, glaubt die Dormagenerin, die für die hohe Belastung Verständnis zeigt. Aber das Problem scheint ein strukturelles zu sein. Denn als sie vor einigen Jahren neu nach Dormagen zog und für ihre Kinder einen neuen Kinderarzt suchte, war das zunächst aussichtslos: „Mir wurde gesagt, dass es einen Aufnahmestopp gebe. Weil ich darauf hinwies, dass ich ein Neugeborenes habe, klappte es dann, weil die nicht abgewiesen werden dürfen.“

Info Versorgung mit Kinder- und Jugendärzten Rhein-Kreis Neuss 32 Arzt-Stellen - 117,6 Prozent Versorgungsgrad (Richtwert ist 110 als Vollversorgung) Düsseldorf 54 -110,9 Köln 96,25 - 111,7 Krefeld 22 - 118,3 Leverkusen 15,25 - 110,5 Mettmann 38 - 133,2 Mönchengladbach 22,5 -106,4 Rhein-Erft-Kreis 32 - 112,1 Solingen 14 - 148,3 Viersen 19,5 - 116,4 Wesel 28 - 110,2

In Dormagen gibt es zwei Kinderarzt-Praxen, beide an der Krefelder Straße in der Innenstadt, mit drei „KV-Stellen“. So heißt es im Fachjargon der Kassenärztlichen Vereinigung: ein Arzt gleich eine Stelle. Wieviele Stellen es in einer Stadt gibt, ist in einer entsprechenden Bundesrichtlinie genau festgelegt. Wenn er keine Privatpraxis betreiben will, kann kein Arzt sich „einfach so“ in einer Stadt niederlassen und eine Praxis eröffnen. Dormagen ist Teil der Kreisgemeinschaft, für die die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVN) die Bedarfsplanung macht. Die sieht für den Rhein-Kreis Neuss insgesamt 32 Kinder- und Jugendärzte vor. Diese Zahl richtet sich nach der Zahl der minderjährigen Einwohner (78.613, Stand 20. Oktober 2021). Daraus ergibt sich ein rechnerischer Versorgungsgrad von 117,6 Prozent. Also gibt es sogar zu viele Kinderärzte? „Streng genommen ist der Rhein-Kreis überversorgt“, sagt ein KV-Sprecher. Dieser Status gilt ab 110 Prozent. Laut KV muss eine Mitversorgung aus benachbarten Großstädten mitberücksichtigt werden, Köln-Worringen gilt beispielsweise als „Mitversorger“; „dort gibt es dann eine höhere Zahl an KV-Sitzen“, so der Sprecher.

Dr. Claudia Dominikus ist Kinderärztin in Dormagen. Sie spricht von einer schwierigen Situation, „wir haben total viele Anfragen von Eltern“. Ihrer Meinung nach gibt es zu wenige Kinderärzte bzw KV-Stellen in Dormagen. „Gerade durch Umzüge, Neubaugebieten oder durch Neugeborene ergibt sich eine gestiegene Nachfrage.“ Sie hat im Kollegenkreis erfahren, dass es den anderen ebenso geht. „Akut kranke Kinder bekommen natürlich am selben Tag einen Termin. Bei den U-Untersuchungen ist es ratsam zwei, drei Monate vorher einen Termin zu vereinbaren“, rät die Medizinerin. Dominikus sagt ganz klar, dass die Pandemie die Arztpraxen organisatorisch belastet und auch zu längeren Wartezeiten führt.