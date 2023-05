Premiere in Dormagen Polizei informiert an der „Mobilen Wache“

Obwohl die City am Dienstag aufgrund des diesigen Wetters nicht allzu gut besucht war, zeigt sich Bezirksbeamtin Beate Polke zufrieden über die Resonanz. „Es waren doch schon einige Menschen da, insbesondere für Kinder ist die Mobile Wache immer interessant“, so die Polizistin. „Ein paar Menschen kamen auch zur Berufsberatung, sie wollten mehr über den Polizeiberuf wissen und haben sich eine Broschüre mitgenommen.“ Möglich ist es natürlich auch, an der Mobilen Wache Anzeigen aufzugeben. Vor ihrer Arbeit als Bezirksbeamtin in Dormagen ist Beate Polke bereits neun Jahre mit dem Multifunktionsfahrzeug (Mercedes Sprinter) mit polizeispezifischer Sonderausstattung im Einsatz gewesen. „Vor der Pandemie haben wir uns mit der Mobilen Wache auch häufig bei Großveranstaltungen aufgehalten, um dort als Ansprechpartner direkt zur Seite zu stehen.“ Besonders schön sei es, „dass auch immer wieder Personen spontan auf uns zukommen, um uns zu denken. Das nehme ich dann natürlich stellvertretend für die Kolleginnen und Kollegen entgegen.“