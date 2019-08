Premiere in Dormagen : Galerietheater begeistert mit Krimi

Knechtsteden Agatha Christie in der Theaterscheune Knechsteden: Das Galerietheater Zons feierte seine Premiere wie gewohnt im Rahmen des städtischen Theatersommers. Dieses Mal mit dem Kriminalstück „Der unerwartete Gast“.

Ein Fremder hat sich im Nebel verirrt und klopft an die Terrassentür eines Hauses. Als er sie öffnet, findet er den ermordeten Richard Warwick und dessen Ehefrau Laura, die mit einer Pistole auf ihn zielt. So beginnt das Theaterstück „Ein unerwarteter Gast“, das am Freitag seine Premiere in der Theaterscheune feierte. Präsentiert wurde es vom Galerietheater Zons, das traditionell während des Theatersommers ein neues Stück aufführt. Das brillante Werk von Agatha Christie, der Grande Dame der britischen Kriminalliteratur, und die sehr gute Leistung des neunköpfigen Ensembles begeisterten von Beginn an das Publikum.