Premiere in Dormagen : TSV-„Christmas Run“ durch den Tannenbusch

Am ersten „Christmas Run“ des Triathlon-Teams des TSV Bayer Dormagen im Tannenbusch nahmen viele Läufer teil. Foto: Maria Koch

Delhoven Das Triathlon-Team des TSV Bayer Dormagen lud an Heiligabend zum geselligen Laufen nach Delhoven ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maria Koch

Den ganzen Heiligabend gemütlich Zuhause beim Essen oder auf der Couch verbringen passt nicht zu Jedermann. So auch nicht zu den etwa 25 Teilnehmern der Premiere vom „Christmas Run“ im Tannenbusch in Delhoven. Trotz des nassen und kühlen Wetters ließen sich die Lauf-Begeisterten nicht davon abschrecken, an dem vom Triathlon-Team des TSV Bayer Dormagen veranstalteten Lauf teilzunehmen. Mit Weihnachtsmützen und anderen weihnachtlichen Kopfbedeckungen sorgten einige Läufer auch für die passende Weihnachtsstimmung.

Die Teilnehmer des um 11 Uhr startenden Laufs konnten entscheiden, ob sie die etwas kürzere Strecke von 7 Kilometern Länge im langsamen Tempo oder die zehn Kilometer für Fortgeschrittene in etwas schnellerem Tempo laufen wollten. Das wichtigste jedoch war der Spaß. „Das hier ist kein Wettkampf“, betont Marc Klein, der seit fünf Jahren Leiter des TSV-Triathlon-Teams ist. Vom Anfänger bis Profi jeglichen Alters konnte also jeder, der Freude an Bewegung hat, kostenlos am „Christmas Run“ teilnehmen. Neben zahlreichen Mitgliedern des Triathlon-Teams wurde die Gruppe zudem von einem Laufcoach begleitet. Die Idee zu der Veranstaltung kam Klein und seinem Team relativ spontan. Via Facebook wurde die Veranstaltung einige Tage zuvor mit den Worten „ohne Schnickschnack, ohne Anmeldung – einfach Laufen“ angekündigt. Inspiration holten sie sich dabei von ähnlichen Läufen in anderen Städten in der Umgebung, wie in Mönchengladbach.

Info Schwimmen, Radfahren und Laufen mit dem TSV Team Triathlon-Team des TSV Bayer Dormagen Seit 1993 Mitglieder Etwa 100; offen für Anfänger, Quereinsteiger sowie erfahrene Athleten Training überwiegend Individualtraining, aber auch einige feste Trainingszeiten Info Marc Klein: 02133 516793, www.dormagen-triathlon.de

Zum Triathlon fand Klein durch das Laufen. Mit einer begeisterten Schwimmerin als Ehefrau, die ebenfalls beim „Christmas Run“ mitlief, kam es dann schnell zum zweiten Berührungspunkt mit den insgesamt drei Ausdauersportarten des Triathlons. Die dritte Disziplin umfasst schließlich noch das Radfahren, Kleins letzter Wettkampf vor Weihnachten: Beim Öztaler Radmarathon fuhr er eine Strecke von 238 Kilometern, die mit Start- und Endpunkt in Sölden durch Tirol (Österreich) und Südtirol (Italien) führte.

Aber auch andere Teilnehmer des „Christmas Runs“ weisen zum Teil mehrjährige Triathlon-Erfahrung auf, so auch Marco Kruska, der im Triathlon-Team des Turnklubs Grevenbroich aktiv ist und 2013 beim Ironman auf Hawaii mit dabei war: 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen meisterte er in einer Zeit von 10 Stunden und 43 Minuten. Qualifiziert dafür hat er sich in Frankfurt, wofür 15 bis 20 Stunden Training pro Woche auf dem Programm standen. Beim knapp einstündigem Weihnachtslauf durch den Tannenbusch am 24. Dezember ging es dagegen deutlich gemütlicher zu. „Hier nehme ich einfach aus Spaß teil“, sagt Kruska. „Außerdem passt es gut in meinen Trainingsplan, auf dem heute lockeres Laufen steht.“ Am Nachmittag gehe es dann noch zum Radfahren.