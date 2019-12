Am „Strabi“ in Dormagen : Ein Weihnachtsmarkt am Strand

Nane verkaufte bei der Premiere des Weihnachtsmarkts am Strabi Hoodies. Foto: Tinter, Anja (ati)

Nievenheim Der erste „Weihnachtsmarkt zum Schluckspecht“ am „Strabi“ war ein Erfolg soll keine Eintagsfliege bleiben. Eine zweite Auflage haben die Organisatoren schon jetzt fest eingeplant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Franziska Gräfe

Nicht Glühbier, sondern der klassische Lumumba punktet bei Nicole, Simone und Melanie. Sie wärmen sich noch am ersten Kakao mit Schuss, sind einer zweiten Runde sehr zugetan. „Ist doch toll gemacht hier, das wird noch richtig gut heute“, lacht Nicole. Sie meint den ersten „Weihnachtsmarkt zum Schluckspecht“ am WakeBeach, auf dem sich die drei Freundinnen am Samstag trafen.

Bei chilligen Beats vom DJ, mit Sand unter den Winterstiefeln und Ausblick auf den Straberger See, wo taffe Wakeboarder bei lauem Winterwetter ihre Sprünge vollführten. „Wir brauchen Formate, um hier auch im Winter Programm zu machen“, sagt WakeBeach-Betreiber Markus Haarmann. Da passte Braumeister und Hauslieferant Volker „Stütti“ Stüttgens Idee für einen Weihnachtsmarkt gut ins Konzept. „Viele Stadtteile machen eigene Märkte im Advent, Nievenheim aber nicht – diese Lücke füllen wir“, erklärt Stüttgen, der am eigenen Stand Winter- und Glühbier in schön verpackten Holzkisten anbot.

Info Heute Abend Weihnachtsparty 23. Dezember Heute Abend ab 19 Uhr wird im der wetterfesten Strandhütte am WakeBeach gefeiert. Motto der (Vor)-Weihnachtsparty: „Blau unterm Baum“. Danach geht die Wasserski- und Wakeboard- Anlage, in Winterpause. Neue Saison Beginnt etwa Mitte Februar

Rundherum präsentierte sich ein halbes Dutzend weitere kleine, feine Aussteller. Katharina aus Köln belebt die orientalische Knüpftechnik Makramee wieder. Ihre Wandbehänge und Accessoires sind minimalistisch und modern, aus weichen Baumwollkordeln statt der traditionellen Jute geknüpft. „Noch vor einem Jahr musste ich mir anhören, Makramee sei Weiberkram“, lacht die Dormagenerin, „aber durch die Kombination mit Materialien wir Treibholz oder Beton interessieren sich jetzt auch Jungs dafür.“

Schräg gegenüber bietet Hubert Krieger aus Rosellen außer Honig auch Blütenpollen im Glas an und Propolis, einen in Alkohol aufgelösten Bienenkitt-Harz. „Wir verkaufen es als Möbelpolitur“, so Krieger. Einen Stand weiter lässt sich Nancy Behrendt aus Neuss von Mary Kay-Vertreterin Anna Schendzielorz aus Rheinfeld schminken. Sohn Damon buddelt derweil warm eingepackt im Sand, unbeeindruckt von den edlen pinken Geschenktüten voller Kosmetika, die sich hinter ihm türmen. Behrendt lobt „die Vielfalt und den lokalen Bezug“ der Aussteller. Auch Martin Müllner gefällt die Atmosphäre am WakeBeach. Der Fotograf aus Mönchengladbach bietet Shootings unter dem Motto „Augenblicke“ an. Dabei spiegelt sich der Porträtierte im Auge eines anderen. Sein denkwürdigster Auftrag? „Die Ur-Ur-Ur-Oma mit ihrer Enkelin. Ein 15 Tage altes Leben, gespiegelt im Auge einer 91-Jährigen.“