Preise in Dormagen Gute Lage macht Immobilienkauf teuer

Schon ein erster Blick auf den Preisspiegel Wohn- und Gewerbeimmobilien 2023 des Immobilienverbands IVD West zeigt, dass der Kauf sowie die Miete von Immobilien in Dormagen deutlich teurer ist als in vielen anderen Städten. Dabei ist jedoch zu beachten, das der Preisspiegel die Entwicklung des Immobilienmarktes in 150 nordrhein-westfälischen Städten wiedergibt – die Kosten bspw. im Ruhrgebiet sind dabei nicht vergleichbar mit denen im Rheinland. Doch auch im Vergleich zu Städten wie bspw. Grevenbroich und Leverkusen hebt Dormagen sich deutlich ab. Eingeteilt wurden die Objekte in dem Preisspiegel in einfacher-, mittlerer-, guter-, sehr guter-, und und Spitzen-Wohnwert.