Arzpraxen in Dormagen : Angepasste Corona-Impfstoffe sind in Dormagen verfügbar

Dormagen In Dormagenes Arztpraxen kann man die neuen Impfstoffe erhalten. Die Auslieferung der Vakzine an die Praxen läuft allerdings noch schleppend.

Seit kurzem sind die neuen, an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoffe zugelassen. Auch in den Arztpraxen im Dormagener Stadtgebiet werden diese verimpft, allerdings wurde bislang weniger Impfstoff ausgeliefert als erwartet. „Wir haben Impfstoff bestellt, wissen aber nicht, wieviel zu Beginn der Woche kommt“, erklärt Bärbel Weber, Allgemeinmedizinerin mit Praxis in Delhoven und Vorsitzende des Dormagener Praxisnetzes. Geeignet sind die Impfstoffe für Auffrischungsimpfungen, wenn schon eine Grundimmunisierung erfolgt ist.

„Die Nachfrage ist jetzt auf jeden Fall schon da“, sagt Weber. Gerade ältere Menschen wären interessiert an einer Auffrischung, teils trotz erfolgter vierter Impfung im Frühjahr. Aber auch jüngere Menschen fragten nach dem erneuten Booster. „Wir bewegen uns Richtung Herbst, die Infektionen nehmen wieder zu“, so die Ärztin. Auch vor Corona schon bekannte, ganz „normale“ Infekte wie Scharlach, Magen-Darm-Infektionen, Hand-Fuß-Mund- oder Erkältungskrankheiten seien in den letzten Wochen vermehrt aufgetreten, auch weil vielerorts keine Masken mehr getragen werden. Während des Sommers sei die Zahl der Corona-Infektionen auch bei Patienten in Dormagen hoch gewesen, aktuell habe sie etwas abgenommen. Eine Empfehlung der Stiko (Ständige Impfkommission) zur Auffrischung mit den angepassten Impfstoffen steht jedoch noch aus. Für welche Gruppen und in welchem Abstand die Impfung empfohlen wird, sei noch offen.