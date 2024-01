Prävention in Dormagen Stadt setzt Kinderschutzkonzept engagiert um

Das Jugendamt in Dormagen hat einen guten Ruf. Aber: Ein Jugendamt allein kann den Kinderschutz nicht gewährleisten, deshalb ist es wichtig, dass viele Akteure an einem Strang ziehen. Aus diesem Grund arbeitet die Stadt eng mit Ärzten, Schulen, Kindertagesstätten, Beratungsstellen und anderen Institutionen zusammen. Ziel ist der Kinderschutz. Zwei Erneuerungen, nämlich das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (in Kraft seit 2021) und das Landeskinderschutzkonzept NRW, das am 6. April 2022 zusammen mit Änderungen des Kinderbildungsgesetzes verabschiedet wurde, rücken das Thema noch stärker in den Fokus und stellen den Jugendämtern entsprechende Mittel zur Verfügung. Laut Mike Wetzel, Leiter des Fachbereichs Kinder, Jugend, Familie und Schule, fließt allein in Dormagen jährlich ein sechsstelliger Betrag in diesen Bereich. Das Geld fließt vor allem in die Fortbildung und Qualifizierung des Personals und in die Vernetzung. Denn: Am Ende gilt es, Fälle professionell einzuschätzen.