Postfiliale in Dormagen : Stadt setzt auf private Anbieter

Die Stadt hat kein Interesse, eine Postfiliale zu betreiben. Foto: Hammer, Linda (lh)

Dormagen Die Zentrums-Fraktion hat in dieser Woche mit einem ungewöhnlichen Vorschlag aufhorchen lassen: Sie will, dass die Stadt in ihrem Bürgerservicecenter im Rathaus auch Postdienstleistungen anbietet.

Die Reaktion aus dem Rathaus in Dormagen ist sehr verhalten. Dort setzt man auf die freien Kräfte der Wirtschaft: „Wir sind uns sicher, dass die Deutsche Post bis Jahresende eine gute Lösung finden wird“, sagt Stadtsprecher Nils Heinichen. „Hier sehen wir eine gute Chance, dass auch andere private Marktteilnehmer das Angebot zufriedenstellend für die Bürgerinnen und Bürger übernehmen können, wie bereits an vielen anderen Stellen. Insofern gibt es derzeit keinen Handlungsdruck und auch gar nicht die Notwendigkeit, dass die Stadt tätig werden muss.“

Die Filiale in der Innenstadt sorgt seit Jahren durch ihre vielen unangekündigten Schließungen für reichlich Ärger bei den Dormagenern.

(schum)