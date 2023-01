Postbank in Dormagen Servicestelle ab Ende Februar am Hit-Markt

Vor allem, da es bislang so ausgesehen hat, als müsste man nach Neuss oder Grevenbroich ausweichen, um Postbankgeschäfte zu erledigen. Jetzt gibt es eine örtliche Alternative. Die neue Postfachanlage in der Filiale an der Lübecker Straße (Hit-Markt) soll am Montag, 27. Februar, eröffnet werden. Dort soll es auch einen Schalter für Postbankgeschäft geben.