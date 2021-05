Wechsel in Dormagen : Ex-Schützenkönig ist neuer Leiter der Polizeiwache

Dormagen Den neuen Leiter der Polizeiwache Dormagen kennen viele Bürger bereits. Aber aus einem völlig anderen Grund. Was das große Hobby von Ralph Schelkmann ist.

Die ersten Arbeitstage an seiner neuen Wirkungsstätte hat Ralph Schelkmann bereits absolviert. Er ist der neue Leiter der Polizeiwache in Dormagen. Das Besondere: Der 51-Jährige braucht nicht besonders lange zu fahren, um an seinen Arbeitsplatz zu gelangen. Er ist seit seiner Geburt Delhovener und daher dort und in Dormagen insgesamt verwurzelt und bestens vernetzt. Bürgermeister Erik Lierenfeld und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke statteten Schelkmann jetzt einen Besuch ab, um ihn willkommen zu heißen.