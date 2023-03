Verkehr in Dormagen Deutlich mehr Unfälle in 2022 laut Polizei-Statistik

Bei der Gesamtzahl der Verkehrsunfälle gab es in der Corona-Pandemie eine „Delle“: Waren es 2019 noch 616 Unfälle, so sank deren Zahl auf 552 bzw 561 und stieg in 2022 wieder an. Aber sie ist noch weit entfernt vom Jahr 2017 mit 638 Unfällen und 250 Verletzten.