Auf einem Feld an der B9 : Zwölf Wohnwagen in Dormagen aufgebrochen

Dormagen Zwölf abgestellte Wohnwagen wurden auf einem Feld an der B9aufgebrochen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Ein Betroffener äußert sich.

Wenn das Wohnmobil oder der Wohnwagen gerade nicht in Bewegung sind, dann braucht es einen sicheren Platz, um das Fahrzeug unterzustellen. Als einen solchen Platz galt bis dato ein Gelände an der B9 in Dormagen. Nun herrscht jedoch Unsicherheit, denn Unbekannte sind in der Zeit zwischen Samstag 4. Dezember, und Samstag 11. Dezember, gewaltsam in zwölf solcher Wohnwagen eingedrungen.