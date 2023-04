Polizei in Dormagen Mobile Wache bald vor dem Rathaus im Einsatz

Die Mobile Wache wird an folgenden Daten vor dem Rathaus in Dormagen stehen: Dienstag, 23. Mai von 9 bis 13 Uhr; Dienstag, 20. Juni von 9 bis 13 Uhr; Dienstag, 25. Juni von 9 bis 13 Uhr; Dienstag, 29. August von 9 bis 13 Uhr; Dienstag, 26. September von 9 bis 13 Uhr; Dienstag, 24. Oktober von 9 bis 13 Uhr; Dienstag, 21. November von 9 bis 13 Uhr und Dienstag, 12. Dezember von 9 bis 13 Uhr. In den Sozialen Medien äußern die Dormagener Freude über die Mobile Wache. Ein User schreibt: „Schön wäre es, wenn es so etwas auch in den Stadtteilen geben würde.“