Polizei in Dormagen : Gestohlene Räder warten auf ihre Besitzer

Polizei in Dormagen

Dormagen Fahrraddiebe scheinen in Dormagen aktuell ihr Unwesen zu treiben: Gleich drei Fahrräder warten aktuell bei der Polizei auf ihre Besitzer.

Eines der Fahrräder konnte bereits am Donnerstag, 16. Juni, sichergestellt werden. An dem Tag meldeten Zeugen der Polizei einen verdächtigen Mann, der sich schreiend mit einem Fahrrad auf der Straße „Im Daubenthal“ aufhielt.

Der vermeintliche Dieb habe das Fahrrad aus einem Container herausgeholt. Beamte konnten den Tatverdächtige anhalten. Sie nahmen das Rad mit. Die anderen beiden Fahrräder wurden am Montag, 22. August, gefunden.

Zeugen meldeten der Polizei zwei Fahrräder, die in der Nacht zuvor von zwei männlichen Personen am Zaun eines Mehrfamilienhauses an der Carl-von-Ossietzky-Straße abgestellt worden waren. Als die mutmaßlichen Diebe durch einen Zeugen angesprochen wurden, flüchteten sie.